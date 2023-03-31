Bankada parası olanlar dikkat! Çok önemli faiz kararı alındı | Faiz Haberleri

Kur Korumalı Mevduatlarda faiz oranı üst sınırı bankalar ve mevduat sahipleri arasında serbestçe belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur Korumalı Mevduatlarda faiz oranları serbest kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankalar ve mevduat sahipleri kendi aralarında Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında faiz oranlarını kendi aralarında serbestçe belirleyebilecek.

MERKEZ'İN POLİTİKA FAİZİNDEN DÜŞÜK OLMAYACAK

KKM'de faiz Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faizinden az olmayacak. Şu anda TCMB politika faizi yüzde 8.50 seviyesinde.

KATILIM BANKALARINDA DA KAR PAYI ORANLARI AYARLANACAK

Katılım bankalarında açılacak Kur Korumalı Mevduatların katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekecek.

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