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Avrupa'da ilk faiz indiren İsviçre oldu

21.03.2024 - 13:27 | Son Güncelleme :
Avrupa'da ilk faiz indiren İsviçre oldu | Faiz Haberleri

İsviçre Ulusal Bankası (SNB), Haziran 2022'den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü. Banka son yıllarda küresel olarak artan enflasyonla mücadele eden büyük merkez bankaları arasında faiz indiren ilk banka oldu.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), para politikasını gevşetme kararı aldı. AFP'nin haberine göre banka, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere faiz oranını 0,25 puan düşürerek yüzde 1,5'indirdi. Bu bankanın Haziran 2022'den bu yana yaptığı ilk kesinti oldu.

ENFLASYON YÜZDE 2'NİN ALTINDA

SNB yaptığı açıklamada, "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yılda enflasyonla mücadelenin etkili olması sayesinde mümkün oldu. Birkaç aydır enflasyon yüzde ikinin altına geriledi" dedi. Enflasyonun yılın başından bu yana daha da düştüğü ve Şubat ayında yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

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GEREKİRSE YENİDEN MÜDAHALE GELEBİLİR 

Banka, tahminlerine göre enflasyonun da önümüzdeki birkaç yıl boyunca bu aralıkta kalmasının muhtemel olduğunu söyledi ve "SNB, bu kararıyla, azalan enflasyon baskısını ve İsviçre Frangı'nın geçtiğimiz yıl reel olarak değer kazanmasını dikkate alıyor. Politika faizi indirimi aynı zamanda ekonomik aktiviteyi de destekliyor. Bugünkü faiz indirimi böylece parasal koşulların uygun kalmasını sağlıyor" dedi. SNB, enflasyonu yakından izleyeceğini ve gerekirse enflasyonu belli bir aralıkta tutmak için para politikasını yeniden ayarlayacağını söyledi. 

İSVİÇRE BEKLENTİLERİ ŞAŞIRTTI 

Çok az ekonomist, SNB'nin faiz oranlarını düşürerek İsviçre frankının gücünden zarar gören sanayiye destek sağlamasını bekliyordu. İsviçre kurumu AWP'nin anketine katılan dokuz ekonomistten yedisi SNB'nin faiz oranını değiştirmemesini beklerken, ikisi faizi yüzde 1,5'e düşürmesini bekliyordu.


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