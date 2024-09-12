  • Bigpara
  • Faiz
  • Faiz Haberleri
  • Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
‹ Önceki Haber 24 bin 812 konutun daha hak sahibi belli oldu 24 bin 812 konutun daha hak sahibi belli oldu Sonraki Haber › Yabancılar hisse sattı Yabancılar hisse sattı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

12.09.2024 - 15:21 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz Haberleri

Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını 25 baz puan indirdi

Avrupa Merkez Bankası refinansman faizini 60 baz puan indirerek yüzde 4.25'ten 3.65'e, mevduat faizini yüzde 3.75'ten 3.5'e, marjinal faizi yüzde 4.5'den 4.25'e indirdi.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek üç ay içinde ikinci kez indirmiş oldu. Faiz kararı Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine bir destek sunarken önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.483 Değişim: 0,67% Hacim : 48.159 Mio.TL Son veri saati : 15:45
Düşük 9.445 12.09.2024 Yüksek 9.560
Açılış: 9.532
33,9246 Değişim: -0,17%
Düşük 33,8410 12.09.2024 Yüksek 34,0176
Açılış: 33,983
37,5253 Değişim: 0,20%
Düşük 37,4064 12.09.2024 Yüksek 37,6194
Açılış: 37,4513
2.757,29 Değişim: 0,46%
Düşük 2.737,74 12.09.2024 Yüksek 2.760,56
Açılış: 2.744,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.