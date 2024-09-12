Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz Haberleri

Avrupa Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını 25 baz puan indirdi

Avrupa Merkez Bankası refinansman faizini 60 baz puan indirerek yüzde 4.25'ten 3.65'e, mevduat faizini yüzde 3.75'ten 3.5'e, marjinal faizi yüzde 4.5'den 4.25'e indirdi.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek üç ay içinde ikinci kez indirmiş oldu. Faiz kararı Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine bir destek sunarken önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti.

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