ABD'de mortgage faizleri tırmanıyor

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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,52 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 17 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 17 düştü.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7, yeniden finansman başvuruları yüzde 26 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,36'dan yüzde 6,52'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,71'den yüzde 5,94'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının art arda üçüncü haftada yükseldiğini ve 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranın ağustostan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

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Mortgage faiz oranlarındaki son artışın başvuruları olumsuz etkilediğini aktaran Kan, ilk kez ev alacaklar arasında ise talebin bir miktar devam ettiğini, ilk kez ev alacakların bazılarının iyileşen konut stoku koşulları nedeniyle piyasada kalmaya devam ettiğini ifade etti.