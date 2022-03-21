ABD tahvil faizleri yükselişte! 34 ayın zirvesini gördü | Faiz Haberleri

ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin getirisi Mayıs 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,24'ün üzerine çıktı.

ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin getirisi yüzde 2,03 seviyesini aşarak Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2.24 seviyesini aştı. Böylelikle ABD 2 yıllık tahvil faizleri önceki günün kapanışına göre 8 baz puan, 10 yıllık tahvil faizleri ise 9 baz puan yükseldi. Saat 17:40 itibarıyla ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,02 seviyesinde hareket ederken; 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,23 seviyesinde bulunuyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez politika faizinde artışa giderken; Fed'in para politikasındaki değişikliklere ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin daha duyarlı olduğu biliniyor.

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