ABD tahvil faizi 2,5 yılın zirvesinde | Faiz Haberleri

ABD 10 yıllık tahvil faizi Fed'den sıkılaşma beklentisiyle 2,5 yılın zirvesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,10 seviyesine kadar yükselerek, Temmuz 2019'dan bu yana yüksek seviyeye çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi saat 15:21 itibarıyla ise yüzde 3,59 oranında yükselişle 2,07 seviyesinde bulunuyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek. Fed’ faiz kararını 16 Mart tarihinde Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacak. Piyasalar Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

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