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ABD Merkez Bankası'ndan flaş uyarı

23.02.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
ABD Merkez Bankası'ndan flaş uyarı | Faiz Haberleri

Fed Başkan yardımcısı Philip Jefferson, ABD merkez bankasının muhtemelen "bu yılın bir noktasında" faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını söyledi. Buna karşın Jefferson aşırı tüketimin potansiyel enflasyonist etkisine karşı uyardı.

ABD Merkez Bankaso Fed başkan yardımcısı Philip Jefferson, Washington'daki Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde (PIIE) düzenlenen bir etkinlikte, olası faiz indirimi konusunda tarih verdi. Jefferson, "Ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, politika kısıtlamalarımızı bu yılın sonlarında azaltmaya başlamamız muhtemeldir" dedi. 

Ancak Fed'in iki numaralı adamı uyarıda da bulundu. Jefferson, ABD'de harcama ve üretimdeki büyümenin 2024'te yavaşlamaya devam etmesini beklediğini söyleyerek "Tüketici harcamalarının neden bu kadar dirençli olduğuna dair net bir anlayışa sahip olmasam da, harcamalardaki güçlenmenin devam etmesini önemli bir yukarı yönlü risk olarak görüyorum" dedi. ABD'de hane halkı, enflasyon nedeniyle satın alma güçlerinin azalmasına ve artan faiz oranlarına rağmen 2023'te harcama yapmaya devam etti.

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DAHA FAZLA TÜKETİME NEDEN OLABİLİR 

Jefferson, sosyal motivasyonlu tüketim konusunda da uyardı. Fed Başkan Yardımcısı bunun bireylerin yalnızca hane halkı serveti ve gelirini dikkate alan modellerin öngördüğünden daha fazla tüketmesine neden olabileceğini söyledi. Aşırı tüketim, son dönemdeki yükselişe rağmen Fed'in enflasyon konusunda kaydettiği önemli ilerlemeyi yavaşlatabilir. 

Emeklilik maaşlarının endekslendiği, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Ocak ayında beklenenin üzerinde gelerek yıllık yüzde 3,1 oranına ulaştı. Jefferson Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yaratan bu TÜFE okuması, enflasyonla mücadele sürecinin muhtemelen inişli çıkışlı olacağını gösteriyor." dedi.

Ayrıca Jefferson zayıflayan işgücü piyasası ve devam eden jeopolitik risklerden de bahsetti ve "Ortadoğu'daki çatışmanın genişlemesinin, petrol gibi emtia fiyatları ve küresel finans piyasaları üzerinde daha büyük etkileri olabilir" dedi.

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Temel borç verme faiz oranını yüzde 5,25 ila 5,50 aralığına yükselten Fed, şimdi faiz indirimini düşünüyor. Ancak Fed yetkilileri temkinli bir yaklaşım benimsiyor ve Mart ayındaki bir sonraki toplantıda başlamanın pek olası olmadığını düşünüyor.

'İKİ TARAFLI RİSKLER GÖRÜYORUM'

Jefferson'un Fed yönetim kurulundaki meslektaşı Lisa Cook da Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayabileceği konusunda fikir verdi. New Jersey, Princeton'da düzenlenen bir konferansta hazırladığı konuşmasında Cook, "Uygun para politikasını değerlendirirken artık iki taraflı riskler görüyorum. Şu anda politikayı çok erken gevşeterek enflasyonun sürekli yüksek kalmasına izin verme olasılığını ve politikayı çok geç gevşeterek ekonomiye gereksiz zarar verme olasılığını değerlendiriyorum" dedi.


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