×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAFaiz Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Şubat ayında açıklanacak mı? TCMB PPK Toplantı Takvimi! Bu ay faiz kararı açıklanacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#TCMB#PPK
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:31

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere yılardır devam eden temayüller gereği faiz kararı Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrası ayda bir defa açıklanıyor. Ancak alınan son kararla faiz kararı tarihleri bu yıl ayda bir defa açıklanmayacak. Bu nedenle gözler "Bu ay faiz kararı açıklanacak mı?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, Merkez Bankası Şubat ayında faiz kararı açıklanacak mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...