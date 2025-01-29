ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Aralık ayında ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi.

Powell, New York Times tarafından düzenlenen zirvede, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin kayda değer derecede iyi durumda olduğunu söyleyen Powell, "Dünyadaki diğer büyük ekonomilerin gıpta ettiği bir durumdayız ve görevimin geri kalanında bunu sürdürebilmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

Powell, gerektiğinde faiz oranlarında hem yukarı hem aşağı doğru çok hızlı hareket ettiklerine işaret etti.

ABD ekonomisinin büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü ve işsizlik oranının biraz yükselse de hala düşük seviyede olduğunu kaydeden Powell, ​​​​​"ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok." diye konuştu.