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FED FAİZ KARARI SON DAKİKA 2025 | Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Altın ve döviz piyasalarında gözler kritik kararda! İşte ABD Merkez Bankası Fed Ocak ayı faiz kararı son durum

Güncelleme Tarihi:

#Fed#ABD Merkez Bankası#Faiz Kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 19:32

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor. Altın ve döviz piyasaları başta olmak üzere ekonomi gündeminde gözler "Fed faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabına çevrildi. Son olarak ABD Merkez Bankası Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası faiz kararıyla ilgili yaklaşımlar netleşmeye başladı. Peki, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorgulanan detayları haberimizde derledik. İşte Fed faiz kararı tarihi...