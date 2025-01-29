×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAFaiz Haberleri

FAİZ ORANLARI ŞUBAT 2025: Kredi faizleri düşüyor... İşte, en güncel kredi ve faiz oranları

Güncelleme Tarihi:

#Faiz#Kredi#Mevduat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 15:20

Faiz oranları düşüşü, bu ayki Merkez Bankası kararının ardından devam ediyor. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e düşürmesinin ardından bankalar harekete geçti. Kredi ve mevduat tarafında faizlerde düşüşler ortaya çıktı. İşte son verilere göre mevduat ve kredi faiz oranları...