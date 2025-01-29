FAİZ ORANLARI ŞUBAT 2025: Kredi faizleri düşüyor... İşte, en güncel kredi ve faiz oranları

KREDİLERDE DURUM NE?
Kredilerde faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik göstermeyi sürdürüyor. Yüzde 3.49'dan başlayan tüketici kredisi faizleri yüzde 5'e kadar varıyor.
100 bin lira tüketici kredisi çeken birisi 12 ay boyunca yüzde 3.49 faiz oranıyla faizle aylık 11 bin lira ödeme yapması gerekiyor. Yıllık toplam geri ödemesi ise masraflar hariç 132 bin lira oluyor.
Yüzde 5 oranında faizle yine 100 bin lira kredi kullanan birisi aylık 12 bin 213 lira ödeyecek ve 12 ay sonunda toplamda 146 bin 556 lira masraflar hariç ödeme ortaya çıkıyor.