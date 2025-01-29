FAİZ ORANLARI ŞUBAT 2025: Kredi faizleri düşüyor... İşte, en güncel kredi ve faiz oranları

Türkiye'de dezenflasyon devam ederken bankalar faiz indirimine başladı. Mevduat ve kredi faizlerinde düşüşler görülse de yine de görece olarak yüksek kalmaya devam ediyor. Dezenflasyon sürecinin devamı halinde Merkez Bankası'nın faizi daha da düşürebileceği belirtiliyor. Böylece kredi faizleri ve mevduat faizlerinde düşüş yaşanırken parası olanların faizden elde edecekleri gelirlerde de düşüş yaşanacak. İşte, Şubat 2025'e dair Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları