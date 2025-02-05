Yemek kartları marketlerde geçecek mi 2025? Yemek kartlarında prim kesintisi olacak mı? İşte, tüm detaylar

YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİ KALKTI MI?

Hurriyet.com.tr yazarı Noyan Doğan konuyla ilgili şu yazıyı yazdı;

"Bir süredir yemek kartlarıyla ilgili tartışma sürüyor. ‘Yemek kartları marketlerde kullanılabilecek mi, çalışandan ya da işverenden prim kesintisi yapılacak mı, kartlar hangi durumlarda kullanılamayacak?’ şeklinde sorular ortalarda dolaşıyor. Kimileri ‘kartlar marketlerde kullanılamayacak’, kimileri, ‘yok kullanılacak’ diyor. Hal böyle olunca da sene başından bu yana bu konuda okuyuculardan çokça soru geliyor. Tartışma yeni mi; değil, aynı tartışmanın benzeri 2022 yılsonunda yapıldı. O zamanda yemek kartlarının hangi alışverişte kullanılacağı, hangisinde geçerli olmadığı günlerce tartışıldı. Sonunda da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir açıklama yaptı da durum netleşti.

Aslında tartışılacak bir durum yok, çünkü SGK, 2025 yılı yemek ücretleri ile ilgili detaylı bir genelge yayımladı. Öyle ki, yemek kartlarının hangi alışverişlerde, nasıl kullanılacağını, kartların nerelerde geçeceğini örneklerle tek tek anlattı. Madde madde sizinle de paylaşayım.