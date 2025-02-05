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Yemek kartları marketlerde geçecek mi 2025? Yemek kartlarında prim kesintisi olacak mı? İşte, tüm detaylar

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#Yemek Kartıyla Market Alışverişi#Yemek Kart Prim Kesintisi 2025#Yemek Kartı 2025
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:27

Yemek kartı ile market alışverişi kalktı mı sorusu gündemde tartışılan konular arasında yer alıyor. Yemek kartlarının market alışverişlerinde prim kesintisi yapacağı iddiaları çıkması üzerine konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son düzenlemesi hakkında konuştu. Öte yandan SGK’den de günlük 158 TL prim paylaşımı yapıldı. Peki, Yemek kartıyla market alışverişi yasaklandı mı, prim kesintisi mi yapılacak?