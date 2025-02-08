TOKİ ARSA SATIŞI TAKVİMİ VE ÖDEME PLANI 2025 || TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 50 ilde 834 TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

İstanbul'un gelişen ve büyüyen ilçelerinden olan Başakşehir'de konut, ticaret, eğitim ve sağlık alanları için arsalar satışa sunuldu. Bazı arsalar üzerinde irtifak, şüyu, yola terk ve beyanlar bulunuyor. İhaleye katılmadan önce alınmak istenen arsanın nitelikleri iyi incelenmesi gerekiyor.

Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 lira olan toplam 5 milyon 583 bin 278 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 834 arsa, açık artırmayla satılacak.