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TOKİ ARSA SATIŞI TAKVİMİ VE ÖDEME PLANI 2025 || TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 50 ilde 834 TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl olacak?

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#TOKİ Arsa Satışı#TOKİ Arsa Satışı Ödeme Planı#TOKİ Arsa Satışı İl Ve İlçeleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 18:23

TOKİ yeni arsa satışı ve ödeme planı 2025 vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) belirlenen takvim doğrultusunda ve illerde arsa satışı gerçekleştirecek. Bu kapsamda da 50 ilde 834 arsa açık artırma ile satışa çıkacak. TOKİ arsa satışı ile İstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilde ödeme kolaylığıyla indirim fırsatı da sunacak. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 50 ilde 834 TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl olacak? İşte TOKİ arsa satışı takvimi ve geri ödeme bilgisi...