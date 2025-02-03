Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru şartları gündeme geldi. Tarım ve hayvancılık alanında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınların yeni destek paketi sunulacağını açıkladı. Pakete göre bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini devlet karşılayacak. Üreticilere 2 yıla kadar geri ödemesiz kredi ile, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri sunulacak. Peki, tarım ve hayvancılık destek paketi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları hakkında detaylı bilgiler...