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TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK PAKETİ ŞARTLARI 2025: Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi nedir, kimler başvuru yapabilir, başvurular ne zaman? 2 yıla kadar geri ödemesiz kredi seçeneği!

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#Tarım Ve Hayvancılık Destek Paketi#Hayvancılığa Destek Projesi Şartları#Hayvancılık Kredi Desteği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 23:23

Tarım ve hayvancılık destek paketi başvuru şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile belli oldu. Kritik toplantı sonrası tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin yeni destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını söyledi. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında TİGEM işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerde üreticilere verilecek. Yapılan açıklamaların ardından, vatandaşlar da Hayvancılığa Destek Projesi başvuru şartları ve kredi ödeme planına yoğunlaştı. Peki, hayvancılığa destek projesi nedir, kimler başvurabilir? İşte, tarım ve hayvancılık projesi Ziraat Bankası kredi ödeme planı ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgiler.