​BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

İl Müdürlüklerince değerlendirme formuna göre başvuru sahiplerinin puanları belirlenerek oluşturulan listeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce incelenir ve tüm ülkede yapılan başvurular puan sırasına göre listelenir.

Puanların eşit olması durumunda başvuru sahibi aşağıdaki sıraya göre önceliklendirilir.

Deprem Bölgesi veya Üretim Planlaması kapsamında Besi Bölgesi olarak planlanan illerde olması,

Kadın olması,

Yaş olarak daha genç olması,

İşletmenin açılış tarihi önce olması,

Başvuru sahibinin yaş hesaplamasında 01.01.2025 tarihi itibari ile doldurmuş olduğu yaş esas alınacaktır.

HAYGEM tarafından oluşturulan listeler hayvan tedariki ve diğer işlemleri için TİGEM'e gönderildikten sonra TİGEM tarafından yürütülür.

Hak sahibi olanların hayvanları alacağı fiyat ve teslimat yeri TİGEM tarafından belirlenerek kişilere duyurulur.

TİGEM tarafından dağıtım yapılan işletme ve hayvan listeleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.