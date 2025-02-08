BAŞVURULAR NE ZAMAN?
HAYGEM Tarafından belirlenen takvim çerçevesinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapılacaktır.
Başvurular puanlama kriterlerine tabi tutularak üreticilerin sıralaması oluşturulacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler, devlet memurları, on sekiz yaşından küçükler ve 5488 sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmış olanlar bu projeye başvuramaz.
İl/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine son başvuru tarihi 28.02.2025 mesai bitimidir.
Başvuruların puanlama kriterlerine göre il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince listelenmesi: 5 iş günü. (03-07.03.2025)
İl/ilçe müdürlüklerince oluşturulan listelerin il müdürlüklerince il listesi haline getirilmesi ve HAYGEM'e gönderilmesi: 3 iş günü. (10-12.03.2025)
Başvuruların HAYGEM tarafından değerlendirilmesi: 5 iş günü. (13-19.03.2025)
HAYGEM tarafından belirlenen hak sahipleri puan listesinin TİGEM'e gönderilmesi: 2 iş günü (20-21.03.2025)
TİGEM tarafından puan sırasına göre hak sahipleri bilgilendirilerek, hayvan teslim edilmesine yönelik işlemler başlatılır.
İl ve ilçe müdürlüklerince her ay yapılacak kontrollere göre hazırlanacak icmaller aracılığı ile hak sahiplerine aylık bakım besleme bedeli ödemesi yapılır.