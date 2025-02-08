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Tarım ve Hayvancılık destek paketi 2025 başvuru şartları || Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvurusu ne zaman? Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır?

Güncelleme Tarihi:

#Tarım Ve Hayvancılık Destek Paketi#Hayvancılığa Destek#Kırsalda Bereket Projesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 14:51

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi Kriter ve Başvuru Şartları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere verilecektir. Peki, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvurusu ne zaman? Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır?Tarım ve Hayvancılık destek paketi 2025 başvuru şartları ve tarihleri