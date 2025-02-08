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SGK 4A, 4B, TARIM EMEKLİ KÖK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2025 || SSK, BAĞKUR, tarım emekli kök maaşı değişti mi, ne kadar oldu, nereden öğrenilir? En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

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#SSK BAĞKUR TARIM Emekli Kök Maaşı Hesaplama 2025#SGK Kök Maaş Aylık Net Tutarı Öğrenme Sayfası#Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 14:27

SSK, BAĞKUR, Tarım emekli kök maaşı hesaplama ve net aylık tutarı öğrenme ekranı vatandaşlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor. SGK en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkaran düzenleme yasalaştı. SGK 4A, 4B, Tarım emekli kök maaşı arttı mı, değişti mi sorusu da emekliler tarafından merak konusu oldu. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Bununla birlikte 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2025 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 14 bin 469 liraya yükseldi. Bununla birlikte emeklilere ek ödeme de yapılacak. Bu artışla beraber kök maaşların etkilenip etkilenmeyeceği de merak konusu oldu. Peki SSK, Bağkur, Tarım emekli kök maaşı ne kadar oldu, kök maaş nedir? Emekli kök maaşımı nereden öğrenirim, nasıl hesaplanır? İşte emekli kök maaşı hesaplama tablosu 2025 ve e-devlet net aylık maaş tutarı öğrenme sayfası...