KÖK MAAŞLARI ETKİLEMEYECEK

Okuyuculardan gelen sorulardan anladığım, bugün için 12.500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasının kök maaşları da etkileyeceği yönünde bir yanlış algı var. Açıklanan 2024 Temmuz-Aralık enflasyonuna göre işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak zammı yüzde 15.75 oldu. Bu zamla birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları da arttı. Ancak kimi emeklilerin yeni zamla birlikte kök maaşları artsa da ellerinde geçen maaş en düşük emekli aylığının altında kaldı. Örnekle anlatayım. 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde kök maaşı 10.000 lira olanlar; maaşları yüzde 15.75 artış ve üzerine yüzde 4 ek ödeme ile birlikte 12.000 liraya çıktı ve en düşük emekli aylığı olan 12.500 liranın altında kaldı. Bu kişilerin kök aylıkları yükseldi ama hiç zam almamış oldular ve en düşük emekli aylığı olan 12. 500 lirayı almaya devam edeceklerdi. Yeri gelmişken belirteyim, sigorta girişi 2008 sonrası olanların kök maaşları çok düşük olduğundan ne kadar zam yapılırsa yapılsın maaşları en düşük emekli aylığının altında kalıyor. Meclis’e gönderiler yasa tasarısı ile bu kişilerin eline 14.469 lira geçecek.