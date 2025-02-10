ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ 2025 || Ötv muafiyeti 2025 ile hangi araçlar alınabilir, şartları neler? Engelli araç ÖTV indirimi ne kadar, nasıl hesaplanır?

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR LİSTESİ 2025
Güncel fiyat listesinden yapılan derlemeye göre, limit kapsamına Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki, MG, SsangYong ve DFSK gibi markaların bazı modellerine ait farklı donanımlara sahip otomobiller, ÖTV muaf olarak satın alınabiliyor.
Ancak son dönemde ÖTV muafiyetli araç satın almak isteyen vatandaşlar, limit kapsamına giren özellikle bazı modellerdeki SUV araçları bulmakta sorun yaşanabiliyor.