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MTV 1. TAKSİT ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI | 2025 MTV ödemeleri ne zaman bitecek, bitti mi, e-Devlet ile nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi!

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#MTV Ödeme Ekranı#Mtv Borcu Sorgulama 2025#E-Devlet Mtv Öde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 02:36

MTV 1. taksit ne zaman ödenecek sorusu ocak ayının son günleri ile milyonlarca araç sahibinin de yoğunlaştığı konulardan oldu. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Cumhurbaşkanı Kararı gereği, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırılarak; 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Araç sahipleri yeni oran doğrultusunda 2025 MTV 1. taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatıracaklar. Yeni oran doğrultusunda 2025 MTV 1. taksit ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından yapabilecekler. Henüz ödemelerini gerçekleştirmeyen vatandaşlar ise e-Devlet MTV borç sorgulama ve ödeme ekranından, araçlarının borçlarını öğrenebilecekler. Peki, MTV ödemesi son tarih ne zaman 2025? MTV nasıl ödenir? İşte, e-devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı ile yeni MTV hesaplama tablosu.