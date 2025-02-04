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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak (2025 TCMB PPK Toplantı takvimi) | Şubat ayı Merkez Bankası faiz toplantısı hangi tarihte, faiz beklentisi nedir?

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#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Ppk Toplantı Takvimi#Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 18:45

Merkez Bankası faiz kararı 2025 şubat ayı iç piyasalarda merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti. Faiz indiriminin yapılmasının ardından gözler bir sonraki Merkez Bankası toplantısından çıkacak karara çevrildi. Enflasyon verileri baz alınarak belirlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu sene 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Şubat Merkez Bankası PPK Toplantısı yapılacak mı, faiz beklentisi nedir? İşte, Merkez Bankası 2025 PPK Toplantı takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.