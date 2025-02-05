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KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 SON DAKİKA HABERLERİ || 4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? Toplu Sözleşme ayın kaçında? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi!

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#Toplu Sözleşme#Kamu İşçi Zammı 2025#Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:56

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 4D kamu çalışanları toplu sözleşme görüşmeleri 600 binden fazla işçiyi kapsayan bir süreç. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. Kamu çalışanları toplu iş sözleşmelerine de değinen Bakan Işıkhan'dan görüşmelerle ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. Bu gelişmeyle birlikte 4D kamu çalışan toplu iş sözleşmesi zam oranı da merak konusu oldu. Peki 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme zammı ne kadar, ne zaman belli olacak? Toplu İş Sözleşme görüşmeleri ayın kaçında? İşte ayrıntılar...