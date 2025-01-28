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KADEMELİ VE ERKEN EMEKLİLİK TABLOSU 2025 OCAK SON DAKİKA | Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler, kimlere verilecek? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi, kanun teklifi verildi mi? Bakan Işıkhan açıklamıştı!

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#Kademeli Emeklilik Tablosu 2025#Erken Emeklilik#2000 Yılı Sonrasına Kademeli Emeklilik Gelecek Mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 18:05

Kademeli emeklilik tablosu 2025 son dakika gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TBMM'de ekonomik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri ele alınırken, kademeli emeklilik teklifi için de beklentiler yoğunlaştı. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi emekli oldu. EYT'den emekli olmayan vatandaşlar ise erken emeklilik şartlarını beklemeye başladı. Vatandaşlar, kademeli emeklilik (erken emeklilik) gelecek mi? sorusuna yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu konuda geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunarak sürece dair bilgi vermişti. 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik bekleyen çalışanlar, kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek prim gün sayısı bilgisine yoğunlaştı. Peki, kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu? Kademeli emeklilik şartları neler, ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında son gelişmeler.