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KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA HABERLERİ || 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2025 kademeli emeklilik şartları neler?

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#Kademeli Emeklilik Son Dakika#Kademeli Emeklilik 2025#Kademeli Emeklilik Tablosu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 13:09

Kademeli emeklilik son dakika haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmesiyle gözler kademeli emeklilik 2025 gelişmelerine çevrildi. Kademeli emeklilik gelecek mi? sorusuna konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulunarak sürece dair soruları yanıtladı. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi emekli oldu. EYT'den emekli olmayan vatandaşlar ise erken emeklilik son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Peki, kademeli emeklilik tablosu 2025 belli oldu mu? Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, kademeli emeklilik gelecek mi? İşte, kademeli emeklilik teklifi son durum...