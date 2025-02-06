KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA HABERLERİ || 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2025 kademeli emeklilik şartları neler?

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, daha önce TGRT Haber TV'de değerlendirmelerde bulunmuştu. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına yönelik şunları söyledi:

Eninde sonunda mutlaka yapılacak. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Şimdi orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki 17 yıl 24 yıl kabul edilebilecek bir durum değil. Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değilim. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönünde."