KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA HABERLERİ || 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak? 2025 kademeli emeklilik şartları neler?

Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri gündemde yer almayı sürdürüyor. EYT ile vatandaşlara emeklilik hakkı tanınırken, kademeli emeklilik için yeni yol haritasının nasıl olacağı ve erken emekliliğin çıkıp çıkmayacağı da beklenmeye başlandı. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi emekli oldu. Emeklilik sistemi değişeceği yönündeki beklentiler sürerken, Bakan Işıkhan, ""Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullandı. İşte, kademeli emeklilik şartları neler, kademeli emeklilik gelecek mi? sorularının yanıtı...