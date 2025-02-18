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İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı nedir, ne zaman başlıyor? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı şartları

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Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:37

İşbaşı Eğitim Programı şartları hakkında detaylar merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını ifade etti. Bakan Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı ödendiğini ifade etti. Ayrıca meslek lisesi mezunlarına da kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödendiğini sözlerine ekledi. Peki İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı nedir, ne zaman başlıyor? İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı şartları