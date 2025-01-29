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HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA: Hurda araç ÖTV muafiyeti Şubat ayında çıkacak mı? ÖTV'siz otomobil yasası TBMM'den geçti mi?

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#Sıfır Km#Ötv#Ötv'siz Araç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 14:37

Hurda araç alımı ile sıfır araçlarda ÖTV indirimi için verilen kanun teklifi, 2025 yılı Şubat ayına girilirken gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. MHP tarafından kanun teklifi olarak TBMM'ye sunulan hurda araç ÖTV indirimi teklifi, 25 yaş üzeri ve 2000 model altında kalan araçları kapsayacak şekilde bekleniyordu. Konuyla ilgili resmi kanallarda herhangi bir gelişme olmazken sosyal medya ve bazı haber platformlarında ortaya atılan iddia, hurda araç indirimi hususunda beklentiyi yeniden hareketlendirdi. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde, taksi ve minibüs gibi araçlarla esnaflık yapan kişiler için ÖTV ve KDV muafiyetli araç satın alma imkanı da ortaya çıkmış olacak. Diğer taraftan Hürriyet Gazetesi Otomobil Yazarı Taylan Özgür Dil ise bu haliyle hurda teşvikinin uygulanmasının zor olduğunu vurguluyor. Peki, hurda teşviki nasıl uygulanacak, teklif Meclis'ten geçti mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler