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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHİ ŞUBAT 2025 || Evde bakım parası bu ay zamlı mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Evde Bakım Maaşı Ödeme Tarihi 2025#Zamlı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak#Evde Bakım Aylığı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:34

Zamlı evde bakım maaşı ödeme günleri ve tarihi, Şubat ayıyla beraber hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yeni evde bakım yardımı aylık ödeme tutarları belli oldu. Şubat ayı zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. 2025 Ocak ayında yapılan memur maaş zammı ile diğer ücretlerde de artış oldu. Evde bakım aylığı tutarı da her sene memur maaş kat sayısına göre güncelleniyor. Milyonlarca kamu çalışanı, TÜİK 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam aldı. Evde bakım desteğinden faydalanan hak sahipleri de 2025 yılı içerisinde evde bakım maaşını zamlı olarak alacak. Ayrıca evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL arttı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Evde bakım parası, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine destek olarak her ay ödeniyor. Peki evde bakım parası bu ay zamlı mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?