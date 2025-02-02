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ENFLASYON ORANLARI OCAK 2025 SON DAKİKA | TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası enflasyon beklentisi nedir? Memur ve emekli zammında ilk veri!

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Oranları Ocak#Ocak Ayı Enflasyon Beklentisi#Tüik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 20:39

Enflasyon rakamları 2025 Ocak ayı TÜİK verileri son dakika açıklama bekleniyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı enflasyon rakamları ile yılın ilk verisini duyuracak. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Ocak ayı enflasyon oranları, milyonlarca memur ve SSK Bağkur emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranını belirleyecek. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Merkez Bankası enflasyon beklentisi nedir? İşte, MB enflasyon tahmini ve ayrıntılar.