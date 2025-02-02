Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerine çevrildi. Kira artış oranları ile memur ve emekli zammında etkili olan yılın ilk enflasyon rakamları için beklenen tarih geldi. Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Peki, 2025 Ocak ayı enflasyon rakamları hangi gün açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı ne olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.