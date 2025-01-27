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En düşük emekli maaşı zammı değişti mi? 29 Ocak 2025 Çarşamba Resmi Gazete son dakika haberleri | SSK en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? İşte son durum!

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#En Düşük Emekli Maaşı Zammı#Resmi Gazete#Tbmm
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 18:30

En düşük emekli maaşı zammı 2025 son dakika haberleri, TBMM Genel Kurulu görüşmeleri ile takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Bu hafta Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek Genel Kurul, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren ekonomiye yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Bu gelişmenin ardından emekli maaş farkını çekecek olan emekliler de SSK, Bağkur emekli zammı Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Teklif Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de ilan edilecek ve ardından emeklilerin fark ödeme tarihi netleşecek. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, yürürlüğe girdi mi? 14 bin 469 olan en düşük emekli zammı Meclis'ten geçti mi? İşte, ayrıntılar.