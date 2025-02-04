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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANDI: Resmi Gazete'de yayınlandı! Bağkur - SSK en düşük emekli maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

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#En Düşük Emekli Maaşı#Emekli Maaşı#Zam
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 10:36

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkartan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kök maaşı 14 bin 469 liranın altında kalan Bağkur ve SSK emeklileri düzenleme gereği en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 14 bin 469 lira alacaklar. Ocak ayı maaşlarını 12 bin 500 lira olarak alan emekliler ise geriye kalan bin 969 liranın yani en düşük emekli maaş zammının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu bağlamda "Bağkur - SSK en düşük emekli maaş zammı farkları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırılıyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili detaylar ve emekli maaşları tahsis numaransa göre ödeme tarihleri..