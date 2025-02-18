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EMLAK KONUT EV KAMPANYASI PROJE LİSTESİ VE TAKSİT ÖDEME PLANI 2025 || 81 ilde yeni Emlak Konut projesi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? Peşinatsız ve azalan taksit seçenekleri: İşte kampanyalı konutlar...

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#Emlak Konut Projesi#Yeni Konut Kampanyası#Emlak Konut Başvuru
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 09:18

Emlak Konut ev kampanyası geçerli projeler ve geri ödeme faiz oranları 2025, satış işlemlerinin başlamasıyla yakından takip ediliyor. Emlak Konut Kazançlı Yatırım Kampanyası 2025 projeleri, son başvuru tarihi ve taksit ödeme planı gelen son dakika açıklaması ile netlik kazandı. Ayrıca 81 il için planlanan Emlak Konut kampanyası geçerli olan proje listesi de belli oldu. Türkiye'deki konut arzına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdüren Emlak Konut yeni konut kampanyasını duyurdu. Önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni konut kampanyası açıklaması geldi. Bakan Kurum, Emlak Konut'un kampanya başlatacağını duyurdu. Ayrıca peşinatlı veya peşinatsız konut satışlarının yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte 81 ilde sosyal konut projelerinin inşa edileceği de belirtildi. Peki Emlak Konut projesi başvuruları ne zaman, şartları neler? Emlak Konut orta gelirli konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...