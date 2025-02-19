Emekliler çalışamayacak mı? Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 2008 sonrası sigortalı olanlar…

EMEKLİLER ÇALIŞAMAYACAK MI, MAAŞI KESİLECEK Mİ?

Hürriyet.com.tr yazarı Noyan Doğan 19 Şubat tarihinde konuyla ilgili merak edilen soruları aydınlatan bir köşe yazısı yazdı. İşte Doğan’ın yazısı:

“Öncelikle şunu belirteyim, 2008 sonrası emekli olup da çalışanların, emekli maaşı kesilecek diye bir şey söz konusu değil. Bu tamamen yanlış anlaşılma. Asıl konunun muhatabı olan kesim, ilk kez 2008 sonrası sigortalı olanlar. Malum, 1999 ve 2008 yıllarında sosyal güvenlik sisteminde iki köklü reform yapıldı. Bu düzenlemeler ile emeklilik şartları ve koşulları değiştirildi. Ekim 2008 tarihinde çıkan yasa ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi, prim gün sayısı işçi statüsünde çalışanlar için 7200 güne, Bağ-Kur’lu çalışanlarda ise 9000 güne çıkarıldı.