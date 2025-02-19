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Emekliler çalışamayacak mı? Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? 2008 sonrası sigortalı olanlar…

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#Emekliler Çalışamayacak Mı#Emeklilerin Maaşı Kesilecek Mi#2008 Sonrası Emeklilik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 11:07

2008 yılı sonrası sigortası başlayanların emekli olduktan sonra maaşlarının kesileceği haberleri son günlerde gündemde sıkça konuşulan konulardan birisi oldu. Emekliler çalışamayacak mı? sorusu da bu sebeple merak edildi. Emekli olduktan sonra da çalışma hayatına devam etmek isteyenler konunun detayını araştırmaya başladı. Hürriyet.com.tr yazarı Noyan Doğan konuyla ilgili merak edilen soruları aydınlatan bir köşe yazısı yazdı. Yeni uygulama ile hem çalışıp hem de emekli aylığı alma devri sona eriyor. Peki, Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi?