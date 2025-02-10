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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ VE GÜNLERİ ( 4A-4B-4C) ŞUBAT AYI TAKVİMİ | SGK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman yatacak? 2025 Şubat emekli zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatacak?

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#Emekli Maaş Zammı 2025#Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak#Ssk Emekli Maaş Farkı Ödeme Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 01:09

SSK Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2025 Şubat ayı ödeme takvimi, gündemde yer almayı sürdürüyor. Aralık ayı enflasyon oranı yıllık %44,38 olarak duyuruldu. Bununla beraber SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Öte yandan en düşük aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. En düşük emekli zammı TBMM'den geçerken, gözler de SSK Bağkur emekli zam farkı ödeme tarihi ve günlerine çevrildi. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ise 24 Ocak itibarıyla hesaplarına geçmeye başladı. 4A-4B-4C zamlı emekli maaşının Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı tarih SGK duyuruları yada Bakanlık açıklamaları ile netleşiyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre 2025 Şubat emekli zam farkı ne zaman alınacak, Şubat'ta mı verilecek? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihi bilgisi ve konu hakkında detaylı bilgiler.