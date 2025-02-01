EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2025? SGK 4A,4B emekli maaşı zam farkı ne kadar ve ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.

FARK ÖDENECEK

2025 Ocak itibariyle 12 bin 500 lira aylık alan emekli sayısı 1 milyon 980 bin kişi civarında. Düzenleme bu ay başından itibaren geçerli olduğundan, 2025 Ocak ayıkları ödenen emekliler, fark ödemelerini gelecek haftalarda alacaklar.

Yasadaki diğer maddelere göre işverene asgari ücret için verilecek destek tutarı 1000 liraya çıkarıldı. 2016 yılından beri devam eden işveren desteğinin, 2025 yılında sigortalı başına günlük 33.33 lira, aylık 1000 lira ödenmesine devam edilecek. Bu teşvik İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya aktarılıyor. 2024 yılının 9 ayında asgari ücret desteğinden yararlanan 1 milyon 469 bin 965 işyerine toplam 38 milyar lira civarında destek sağlandı.

SGK en düşük emekli maaş zammının Meclis gündemine gelerek yasalaşması ve ardından Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Daha sonra da ilan edilecek tarih ve günlerde 2025 Ocak ayı emekli maaş zam farkının hesaplara yatırılması gerekiyor. SGK veya Bakanlıktan fark ödemesine ilişkin tarih ve gününe ilişkin bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.