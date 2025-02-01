×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2025? SGK 4A,4B emekli maaşı zam farkı ne kadar ve ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaş Farkı Ödeme Tarihi#En Düşük Emekli Maaş Zammı#SGK En Düşük Emekli Maaşı Fark Ödemesi Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 15:23

SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu, Şubat ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde yer buluyor. Emekli maaş zam oranının netleşmesinin ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. En düşük emekli maaşı 2025 Ocak-Temmuz dönemi tutarı, TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören yasa teklifi Meclis’e geldi. SSK, Bağkur en düşük emekli aylığı yasa teklifinin yasalaşmasının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda ek ödeme yapılacak. Peki, 2025 emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı, Meclis'ten geçti mi? 14 bin 469 TL emekli maaş zammı farkı ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...