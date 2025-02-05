SGK 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? milyonlarca emeklinin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her yıl Ramazan ve Kurban Bayram'ında ödenen emekli bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik beklentiler kamuoyuna yansıdı. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi 3.000 lira olarak belirlendi. Emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi ödeniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? İşte, o konu hakkında detaylar...