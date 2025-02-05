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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesine zam yapılacak mı, emekli bayram ikramiyesi artacak mı? SGK 4A,4B,4C Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son durum!

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Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 19:56

Emekli bayram ikramiyesi 2025 zam beklentileri şubat ayıyla beraber arttı. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramlarında milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyesinin 2025 yılında ne kadar olacağı, yeni yıl maaş zammı ile gündeme geldi. 2025 Ocak ayıyla emekli maaş zam oranı netleşti. 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK, Bağkur emekli maaş zammı oranı yüzde 15.75 olarak belirlendi. 4A-4B en düşük emekli aylık tutarı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi. Takvime göre bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bayram öncesi SSK, Bağkur emeklilerinin hesaplarına emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yatırılacak. Peki, bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK 4A, 4B,4C Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte, o konu hakkında bilgiler.