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YENİ ÇOCUK YARDIMI 2025 GÜNCEL AYLIK TUTARI VE BAŞVURU ŞARTLARI || Çocuk ve doğum parası ne kadar oldu, nasıl alınır? 1. 2. ve 3. çocuk yardımı aylık kaç TL?

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#Çocuk Yardımı Aylık Ne Kadar 2025#Çocuk Yardımı#Doğum Parası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 16:28

Yeni çocuk parası ve doğum yardımı aylık tutarı 2025 yılında arttı. 2025 Aile Yılına ilişkin destekler geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu bağlamda da 1.2. ve 3. çocuk yardımı ile tek seferlik yapılan doğum yardımı yeni miktarları da netlik kazandı. Yapılan açıklama doğrultusunda yardımlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu bağlamda çocuk yardımı başvuru şartları da merak ediliyor. Çocuk ve doğum parası ne kadar oldu, nasıl alınır? 1. 2. ve 3. çocuk yardımı aylık kaç TL, nereden başvurulur? İşte ayrıntılar...