YENİ ÇOCUK YARDIMI 2025 GÜNCEL AYLIK TUTARI VE BAŞVURU ŞARTLARI || Çocuk ve doğum parası ne kadar oldu, nasıl alınır? 1. 2. ve 3. çocuk yardımı aylık kaç TL?

ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARLARI 2025

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2025 Aile Yılı’na ilişkin destekleri açıkladı. Bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."