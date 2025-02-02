×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı 2025? | Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak, 2. zam var mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret Ara Zam#Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek Mi#Vedat Işıkhan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 23:16

Ocak ayında yapılan asgari ücret zam oranını beklentinin altında bulanlar, asgari ücret ara zammı 2025 için bekleyişe başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda 2025 yılında geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz senelerde temmuz ayında asgari ücrete 2. zam yapılırken, 2024 yılında ise bu düzenleme gerçekleşmemişti. Bu sene asgari ücret ara zam olup olmayacağı kamuoyuna yansırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret ara zam yapılacak mı, son durum nedir? İşte, asgari ücret ara zammı 2025 ile ilgili ayrıntılar.