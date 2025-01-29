AİLE DESTEK ÖDEMESİ DEVAM EDECEK Mİ BİTTİ Mİ 2025? Aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak, devam edecek mi?

Aile destek ödemesi ocak 2025 yatacak mı, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iki yıl boyunca ödenen Aile Destek Programı'nın 2025 yılında da devam edip etmeyeceği kafaları karıştırdı. Geçen yıl program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 2024 yılı sene sonuna kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Aralık tarihinde Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin yatırıldığını ve bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere geçen ay toplam 3,6 milyar lira ödeme gerçekleştiğini bildirdi. 2025 Ocak ayında da sosyal desteğin yatmasını bekleyen vatandaşlar ise aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2025? sorusunun yanıtına yoğunlaştı. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi? İşte, Aile Destek Programı son ödeme tarihi hakkında ayrıntılar.