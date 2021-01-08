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Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Dolar yorum, 8 Ocak güncel döviz fiyatları

08.01.2021 - 10:06 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Dolar yorum, 8 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.35 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.00 TL seviyelerinde bulunuyor. Gedik Yatırım Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, “Türk Lirası pozitif ayrışan para birimleri içindeki yerini koruyor. Yurt dışında öncesinde çok hızlı düştüğü ülkelerde kalıcı olmayacak bir ara akım yaşandığını, bir süre sonra bu ülkelerde de yeniden değer kaybedebileceğini ve Türkiye'de de yeterince düştü kalıcı bir atak yaşayabilir evhamı için erken olduğunu düşünüyorum” dedi.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün 7.2382 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini görürken; bugün ise gün içerisinde en düşük 7.3089 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4156 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.24 itibarıyla 7.3517 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en düşük 8.9671 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.0077 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.0018 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.34 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamıştı.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.15 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.79 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında yükselişle 89.89 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2245 seviyelerinde hareket ediyor.

ABD'de yaşanan toplumsal olayların sakin hale gelmesi ve mali teşviklerle ilgili sürecin daha aktif ilerleyebileceği beklentisi dolar kurunu diğer para birimlerine karşı baskılamayı sürdürürken; yeni tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin haber akışı piyasalar tarafından takip edilmeye devam edecek.

“TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR”
Eral Karayazıcı – Gedik Yatırım Fon Yönetim Müdürü

Dolar yılın ilk haftasına ülkemizde değer kaybederek başladıysa da dün 7,24 TL seviyesini test edip bugün 7,41 TL civarına yükselmiş olması haklı olarak akıllara “döviz yeniden yükselişe mi geçti” sorusunu getiriyor.

Bu soruya yanıt üretmek için her ne kadar hafta bütününde geçen yılın kapanışına göre yüzde 1,4 aşağıda olsa da son hareketin sebebini belirtmekte fayda var. Dolar gerek dün gerek önceki gün bize benzer ülkelerde artış kaydettiği için, Türkiye'deki düşüşe mola verdi. Hafta bütününde dolar, Güney Afrika, Brezilya ve Kolombiya'da yüzde 3,5 kadar yükselirken; Polonya, Fas, Endonezya gibi ülkelerde Türkiye'ye benzer şekilde zayıf seyrediyor.

Özetle; Türk Lirası pozitif ayrışan para birimleri içindeki yerini koruyor. Yurt dışında öncesinde çok hızlı düştüğü ülkelerde kalıcı olmayacak bir ara akım yaşandığını, bir süre sonra bu ülkelerde de yeniden değer kaybedebileceğini ve Türkiye'de de yeterince düştü kalıcı bir atak yaşayabilir evhamı için erken olduğunu düşünüyorum.


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