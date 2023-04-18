  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Euro ve dolara dikkat! Lagarde uyarıda bulundu
‹ Önceki Haber Ernst & Young 3 bin personelini çıkaracak Ernst & Young 3 bin personelini çıkaracak Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişle açıldı Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Euro ve dolara dikkat! Lagarde uyarıda bulundu

18.04.2023 - 08:20 | Son Güncelleme :
Euro ve dolara dikkat! Lagarde uyarıda bulundu | Döviz Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Euro ve doların rezerv para statüleri kesin, değişmez olarak görülmemeli" dedi.

Küresel piyasalarda rezerv para olarak kullanılan dolar ve euroya ilişkin olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde önemli açıklamada bulundu.

Lagarde, dolar ve euronun rezerv para statülerinin kesin olmadığını, değişmez olarak görülmemesi gerektiğini, Çin ve Rusya gibi ülkelerin kendi sistemlerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Para konusunda yeni bir küresel haritanın çizildiğini ifade eden Lagarde, bazı ülkelerin ödeme konusunda Çin Yuan'ı ve Hindistan Rupi'sini kullanmak istediğini bunun yanında altınla ticaretin dönebileceğini ya da kendi ödeme sistemlerini kurmak istediklerini söyledi.

Lagarde "Yaşanan gelişmeler dolar ya da euronun hakimiyetini kaybedeceği anlamına gelmiyor. Şu anda uluslararası piyasalarda önemli değişiklik olmadı ancak euro ve doların statülerinin kesin ve değişmez olarak görmemek lazım" açıklamasında bulundu.

HAKİM PARA DOLAR

ECB'nin verilerine göre küresel döviz rezervlerinin yüzde 60'ı dolar, euronun ise payı yüzde 20 seviyesinde.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.094 Değişim: 0,69% Hacim : 11.189 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 5.076 18.04.2023 Yüksek 5.097
Açılış: 5.076
19,3970 Değişim: 0,03%
Düşük 19,3667 18.04.2023 Yüksek 19,5421
Açılış: 19,3919
21,2818 Değişim: 0,42%
Düşük 21,1634 18.04.2023 Yüksek 21,3171
Açılış: 21,1918
1.249,91 Değişim: 0,58%
Düşük 1.242,17 18.04.2023 Yüksek 1.253,67
Açılış: 1.242,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.