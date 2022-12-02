Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 2 Aralık dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,63 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 19,62 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,63 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,6150 TL seviyesini, en yüksek 18,6570 TL seviyesini görürken; kur saat 13:28 itibarıyla 18,6395 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 19,6570 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,6252 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8783 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında düşüşle 104,59 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0527 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,88 seviyesinde bulunuyor.

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