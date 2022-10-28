28 Ekim dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,61 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,52 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,61 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,60 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,5630 TL seviyesini, en yüksek ise 18,6570 TL seviyesini görürken; kur saat 10:33 itibarıyla 18,6188 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,6640 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,5237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,4427 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,24 oranında düşüşle 110,84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9951 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,36 seviyesinde bulunuyor.

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