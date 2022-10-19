dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 19 Ekim güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,27 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5620 TL seviyesini, en yüksek ise 18,7350 TL seviyesini görürken; kur saat 09:54 itibarıyla 18,5832 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4500 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,2737 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9727 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında yükselişle 112,31 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9822 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,70 seviyesinde bulunuyor.

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