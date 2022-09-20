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Dolar kurunda son durum

20.09.2022 - 12:25
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,30 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,29 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,2830 TL seviyesini, en yüksek ise 18,3290 TL seviyesini görürken; kur saat 12:20 itibarıyla 18,3088 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4350 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3237 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,9327 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 109,82 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0010 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,42 seviyesinde bulunuyor.

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