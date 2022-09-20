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Altın fiyatlarında baskı sürüyor

20.09.2022 - 12:12
Altın fiyatları 20 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken; piyasalar yarın açıklanacak olan Fed’in faiz kararına odaklandı. Kritik kararın yön belirleyici olması bekleniyor.

Altının ons fiyatı, ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinden sonra düşüş eğilimine girerken; gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında… Fed’in faiz kararı yarın Türkiye saati ile 21:00’de açıklanacak. Karar sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları önemle takip edilecek. Powell’dan şahin açıklamalar gelmesi halinde, doların güvenli liman etkisiyle dünyada daha fazla güçlenmesi; ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketini sürdürmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının baskılanması beklenebilir.

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Ons altın 13 ayın en düşük seviyesine yakın işlem görürken; bugün içerisinde en yüksek 1679 doları, en düşük ise 1668 doları gördü. Sarı maden şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında düşüşle 1670 dolarda hareket ediyor. 

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 983 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 982 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 988,10 lira seviyesini, en düşük ise 981,51 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:04 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 982,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1640 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 742 liradan işlem görüyor.

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