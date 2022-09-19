19 Eylül güncel döviz fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,29 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,30 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,25 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,27 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,2290 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2940 TL seviyesini görürken; kur saat 12:45 itibarıyla 18,2912 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,4330 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,3010 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,8384 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 110,09 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9973 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,42 seviyesinde bulunuyor.

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