Altın yorum 19 Eylül: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası piyasalarda sert hareketler görülürken; bu haftanın en kritik verisi çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in faiz kararı… Fed’den gelecek mesajlara göre piyasaların yön bulması bekleniyor. Bu mesajlar, altın açısından da oldukça önemli olacak. Peki, altın fiyatlarında neler yaşandı, hangi seviyeler kritik, olası senaryolar neler? İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD ağustos ayı enflasyon rakamları sonrası gerilemeye başlarken; kritik seviye olan 1700 doların altına gerilemiş ve yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Ons altın, yeni haftaya da düşüş eğiliminde başladı. Yeni haftada birçok merkez bankasının faiz toplantısı bulunurken; en önemlisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı olarak öne çıkıyor. Fed’in faiz kararının ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısının piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

FED DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantısı yarın başlayıp, çarşamba günü sonuçlanacak. Fed’in faiz kararı çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00’de açıklanacak. 21:30’da başlayacak olan Başkan Powell’ın konuşması ise, önümüzdeki toplantılara yönelik verebileceği ipuçları açısından kritik önemde olacak.

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında enflasyon rakamları sonrası, 100 baz puan faiz artırımı olasılığı hala düşük kalsa da yükselişe geçti.

Piyasalar nefesini tuttu ve Fed’in faiz kararına odaklandı. Karar sonrası ise piyasaların yön bulması; belirsizliğin ortadan kalkmasıyla da risk iştahının yükselmesi bekleniyor. Fed’in para politikasında beklentilerin ötesinde sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik mesajların gelmesi halinde, doların güvenli liman etkisiyle dünyada daha fazla güçlenmesi; ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket etmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının baskılanması beklenebilir.

ALTIN FİYATLARINDA DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Ons altın, cuma günü 1652 dolara kadar gerileyerek 9 Ağustos 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi görmüştü. Yeni günde de baskı altında hareket eden sarı maden, en yüksek 1680 doları, en düşük ise 1659 doları görürken; saat 13:38 itibarıyla yüzde 0,67 oranında düşüşle 1664 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Altının gram fiyatı, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle cuma günü 971 TL’ye kadar gerileyerek, 21 Temmuz tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Gram altın bugün ise, en yüksek 986,89 lirayı, en düşük 975,84 lira seviyesini görürken; saat 13:49 itibarıyla yüzde 0,47 oranında düşüşle 978,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1638 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 737 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NASIL BELİRLENİR?

Küresel piyasalarda altın, ons birimi üzerinden hesaplanırken, gram altın fiyatının değişimi; ons altın fiyatı ve doların, Türk lirası karşısındaki değeri üzerinden belirlenir.

Örneğin, altının ons fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında sabit kalırsa gram altının fiyatı yükselir ya da ons altının fiyatı yükselirken; dolar kuru, Türk lirası karşısında değer kaybederse o zaman gram altının fiyatı geriler.

ONS ALTINDA OMURGA SEVİYE KIRILDI

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Ons altın geçen hafta beklenenin üzerinde gelen ABD TÜFE verisi sonrası kayıplarını hızlandırdı ve yaklaşık 2019 yılının sonundan bu yana devam eden güçlü destek seviyesini aşağı yönde kırdı. 1680 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde ons altında uzun soluklu düşüş eğiliminin görülebilir. 1680 dolar seviyesi yatay bir omurga değer niteliğindeydi. Şimdilik düşüş 1660 dolar seviyesinde sınırlı kalmış gibi görünüyor.

Küresel piyasalar bu çarşamba günü gerçekleşecek Fed toplantısına odaklanmış durumda. Fed’in şahin duruşundan taviz vermesini beklemiyoruz. Ancak ekstra şahin olmak ve önümüzdeki dönemde daha fazla faiz attıracağına yönelik sinyal vermekten de kaçınabilir. Sonuçta enflasyonla baş etmek için kullandığı para politikasını ekonomiyi daha fazla soğutma ya da ısındırma konusunda ayarlı tutmak zorunda. Kısacası Fed’in işi zor. Daha şahin açıklamaların bu toplantıda gelmesi halinde küresel piyasalarda baskılar daha da artabilir.

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BİR SÖYLEM DEĞİŞİKLİ OLMASINI BEKLEMİYORUZ

Bu toplantıda Fed, ABD ekonomisine ilişkin projeksiyonları da açıklayacak. Özellikle TÜFE’nin nereye doğru beklenti oluştuğu önemli olacak. 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın konuşmasından çıkacak sinyalleri piyasa fiyatlamak için hazır olacaktır. Bir söylem değişikli olmasını beklemiyoruz. Ancak piyasanın farklı algılayacağı bir değişiklik olması halinde piyasa fiyatlamasına hassas bir şekilde dahil olacaktır.

Özetle, daha şahin bir Fed’le karşılaşmamız halinde ons altının önümüzdeki süreçte 1550 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi beklenebilir. Buna karşın Fed’in söylemlerinin yumuşaması halinde ise, ons altının 1680 dolar seviyesi üzerine tutunmasını bekleyebiliriz. Bu durum gerçekleşse dahi ons altında yükselişlerin sınırlı kalması daha olası bir senaryo gibi görünüyor. Kısa vadede 1735 dolar seviyesi üzerinde yerleşik bir seyir oluşmaması halinde yükseliş eğiliminin başladığından söz etmek mümkün olmayacak.

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