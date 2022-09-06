Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 6 Eylül güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,22 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,17 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,22 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,1960 TL seviyesini, en yüksek ise 18,2280 TL seviyesini görürken; kur saat 10:12 itibarıyla 18,2255 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,2000 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,1737 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,1427 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,28 oranında düşüşle 109,52 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9972 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,52 seviyesinde bulunuyor.

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