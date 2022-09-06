gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 6 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları küresel enerji krizinin derinleşmesinden destek alarak yükselişe geçerken; piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı.

Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 1726 dolara kadar tırmanarak, bir haftanın en yükseğine ulaştı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte, enerji maliyetlerinin artmasıyla beraber enflasyonist baskının artması ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi etkili oluyor. Küresel Merkez Bankalarının enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artırımlarını sürdürmesi ise, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor.

Ons altın bugünkü işlemlerde en düşük 1709 doları görürken; şu sıralarda yüzde 0,32 oranında yükselişle 1715 dolardan hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1002 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1006 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1011,48 lira seviyesini, en düşük ise 1001,15 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:02 itibarıyla yüzde 0,37 oranında yükselişle 1005,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1660 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 833 liradan işlem görüyor.

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