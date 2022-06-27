dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Haziran döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,49 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,42 TL seviyelerinde bulunuyor. BDDK'nın cuma günü açıkladığı karar sonrası kurlar düşüşe geçti.

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Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 16,88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 16,28 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,0770 TL seviyesini, en yüksek ise 16,8730 TL seviyesini görürken; kur saat 15:38 itibarıyla 16,4954 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 17,0110 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,4214 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,2071 TL seviyesinde işlem görüyor.

Döviz kurlarında yaşanan bu gerilemede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici adımı etkili oldu. BDDK'nın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı kararda, şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, TL cinsinden kredi kullandırılmamasına karar verildiği belirtildi.

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ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 104,10 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0557 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22,87 seviyesinde bulunuyor.

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