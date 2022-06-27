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Musk: Devasa para yakıyoruz

27.06.2022 - 09:07
Musk: Devasa para yakıyoruz | Ekonomi Haberleri

Tesla CEO’su Elon Musk, Çin limanlarında yaşanan sıkıntılar ve batarya teminindeki yetersizlik nedeniyle Tesla’nın Teksas ve Berlin’de kurduğu yeni fabrikaları üretimlerini arttırmakta zorlandıklarını ve milyarlarca dolar kaybettiklerini söyledi.

Silikon Vadisi Tesla Sahipleri Kulübü’nde konuşan Musk, “Berlin ve Austin fabrikalarımız şu anda devasa para yakıyorlar” şeklinde konuştu. Tesla’nın Teksas fabrikasının “4680” olarak adlandırılan yeni bataryaların üretiminin arttırılmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çok az sayıda araç üretilmekte olduğunu kaydeden Elon Musk, “2170” olarak adlandırılan geleneksel bataryalar için gerekli ekipmanın ise Çin limanlarında kaldığını dile getirdi.

Berlin fabrikasının biraz daha iyi durumda olduğunu ifade eden Musk, buna neden olarak Berlin fabrikasında araç üretimine “2170” bataryaları kullanılarak başlanılmasını gösterdi. Musk, bu hafta Bloomberg Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı değerlendirmede ise Tesla’da işten çıkarmalar olacağını belirtmişti.


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