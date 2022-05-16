16 Mayıs 2022 dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,56 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,27 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 15,47 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 15,49 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,4560 TL seviyesini, en yüksek ise 15,5740 TL seviyesini görürken; kur saat 11:19 itibarıyla 15,5634 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,2750 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,2378 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,0498 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 104,52 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0423 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,55 seviyesinde bulunuyor.

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