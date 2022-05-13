Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,43 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,09 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,39 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15,44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,3660 TL seviyesini, en yüksek ise 15,4500 TL seviyesini görürken; kur saat 09:52 itibarıyla 15,4396 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,1200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,0918 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,9027 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında düşüşle 104,67 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0404 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,97 seviyesinde bulunuyor.

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